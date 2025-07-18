مشيرة إسماعيل لـ صدى البلد: دنيا سمير غانم هي الأنسب لتقديم الفوازير (خاص)

قالت الفنانة مشيرة إسماعيل في تصريحات لموقع صدى البلد الإخباري إن "الفنانة دنيا سمير غانم هي الأنسب لتقديم الفوازير لأنها فنانة و مبدعة و أعمالها تتضمن غناء وتمثيل واستعراض

وتستعد دنيا سمير غانم لعرض فيلمها روكي الغلابة ٣٠ يوليو بعد فترة من التأجيلات، وهو فيلم كوميدي اجتماعي تجسّد فيه شخصية “روكي” الفتاة الريفية القوية وهي بودي جارد (حارسة شخصية) وأيضًا متمرِّنة ملاكمة .

يشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، سلوى عثمان، مع ظهور خاص لفنانين مثل أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم.

كانت دنيا سمير غانم قد شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل عايشة الدور وهو عمل كوميدي اجتماعي بدأ عرضه خلال النصف الثاني من رمضان 2025، ويُقدم في 15 حلقة من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.