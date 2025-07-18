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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نابولي يضم مهاجم أودينيزي على سبيل الإعارة

أودينيزي
أودينيزي
مجدي سلامة

أعلن نادي أودينيزي، اليوم الجمعة، انضمام مهاجمه الدولي الإيطالي لورينزو لوكا إلى نابولي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وأفاد تقرير لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن نابولي، الذي فاز بلقبه الثاني في الدوري الإيطالي في ثلاث سنوات الموسم الماضي، مُلزمٌ أيضًا بشراء اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مقابل 35 مليون يورو (40.72 مليون دولار) شاملةً المكافآت.

يُعد لوكا رابع صفقة يبرمها نابولي هذا الصيف بعد كيفن دي بروين ولوكا ماريانوتشي ونوا لانغ.

يأتي التعاقد الجديد الخامس في وقت يخضع فيه سام بيوكيما، قلب دفاع بولونيا، للفحوصات الطبية في فيلا ستيوارت بروما قبل إتمام انتقاله الدائم إلى ملعب مارادونا.

لورينزو لوكا أودينيزي نابولي

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