نجم تشيلسي يودع الجماهير برسالة مؤثرة قبل الانتقال إلى آرسنال

ودّع نوني مادويكي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، جماهير النادي، بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق، قبل الانتقال إلى آرسنال.

وكتب مادويكي، عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستجرام" قائلًا: " نادي تشيلسي لكرة القدم العزيز، أود أن أشكركم جزيل الشكر على السنوات الثلاث الماضية تقريبًا، لكل فرد من أعضاء الجهاز الفني الذين ساعدوني في هذه الرحلة، شكرًا لكم".

وأضاف: "لزملائي في الفريق، شكرًا لكم على كل شيء، أغادر مع حبي وإعجابي بكم، لقد حققنا الكثير هذا الموسم، وأتمنى لكم كل التوفيق".

وتابع: "إلى إنزو ماريسكا، كان من دواعي سروري اللعب تحت قيادتكم، شكرًا لكم على جهودكم لتطويري كلاعب وكشخص".

وواصل: "وأخيرًا، شكرًا لكل مشجع لتشيلسي، شكرًا لكم على الحب والثناء والنقد، أقدر كل ذلك، أغادر هنا بذكريات جميلة فقط، أحبكم".