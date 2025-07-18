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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: فريد الأطرش كان طيبًا .. وعبد الحليم أساء إليه

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف الكاتب أحمد السماحي عن كواليس التوتر الذي كان يسود العلاقة بين الفنانين الكبيرين فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ، مشيرًا إلى أن الأخير كان يتحدث عن فريد بشكل سلبي.

السماحي يكشف تفاصيل الخلاف بين عبد الحليم وفريد الأطراش 

وقال السماحي:"فريد الأطرش كان طيب جدًا، وعبد الحليم كان عنده شوية خبث، وكان بيقول تصريحات تسيء لفريد".

وأضاف أن فريد الأطرش حاول أن يعرض الصلح على عبد الحليم، لكن المحاولة لم تنجح، مؤكدًا:"للأسف الصلح محصلش، رغم أن فريد كان صاحب نية طيبة".

قرار من الرئيس عبد الناصر بشأن حفلات الأطرش وعبد الحليم

وروى السماحي موقفًا طريفًا يعكس احترام الدولة لفريد الأطرش، فقال إنه كان هناك حفلتان لفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ في نفس التوقيت تقريبًا، ولم تكن هناك أجهزة كافية لنقل الحفلتين مباشرة.
فصدر توجيه من الرئيس جمال عبد الناصر يقضي بأن تُذاع حفلة فريد الأطرش أولًا، ثم حفلة عبد الحليم في اليوم التالي.

"ده موقف بيوضح مدى التقدير الرسمي لفريد الأطرش رغم الخلافات الفنية أو الشخصية اللي كانت في الكواليس"، بحسب السماحي.

الكاتب أحمد السماحي عبد الحليم حافظ فريد الأطرش

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