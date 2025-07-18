آرسنال يعلن ضم نجم تشيلسي رسميا.. تفاصيل

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، تعاقده رسميا مع الجناح نوني مادويكي، قادمًا من صفوف فريق تشيلسي، بعقد طويل الأمد.



ولم يكشف الجانرز عن القيمة المالية الخاصة بالصفقة، ولكن بعض التقارير الصحفية أكدت أن قيمة انتقاله لآرسنال بلغت 64.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 4 ملايين جنيه إسترليني، إذ وقع اللاعب عقدًا لمدة خمس سنوات.

وانضم مادويكي، البالغ من العمر 23 عامًا، إلى تشيلسي قادمًا من نادي آيندهوفن الهولندي في يناير 2023، وشارك في 92 مباراة في جميع المسابقات، مسجلاً 20 هدفًا ومقدمًا تسع تمريرات حاسمة.



ووُلد مادويكي في ضاحية بارنيت شمال لندن، وتدرب في أكاديميات كريستال بالاس ثم توتنهام هوتسبير قبل أن ينتقل إلى الخارج إلى آيندهوفن في سن السادسة عشرة.



وقال مادويكي في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "كنتُ مسترخيًا، أنتظر الضوء الأخضر، وعندما انضممت اليوم، شعرتُ أن كل شيء حقيقي، أنا سعيد وفخور جدًا، لذا إنها لحظة رائعة بالنسبة لي، من الرائع العودة إلى المنزل، وأن أكون مع أمي وأبي. أعلم أن أمي تفتقدني في المنزل".



وتابع: "إنه فريق رائع بالفعل وله هوية واضحة، وأتطلع بشوق لتقديم أسلوبي للفريق ومحاولة مساعدة اللاعبين قدر الإمكان على اتخاذ الخطوة التالية".



وقال أرتيتا: "ينضم نوني إلى مجموعتنا مع زملاء مألوفين في منتخب إنجلترا ولاعبين آخرين يعرفهم، انضمامه سيعزز فريقنا بشكل كبير".



وأضاف: "في الثالثة والعشرين من عمره فقط، يمتلك نوني خبرة واسعة في كرة القدم مع الأندية والمنتخبات، كما أنه على دراية تامة بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن شاهدنا عن كثب أداء نوني المميز في المواسم الأخيرة، نشعر بسعادة غامرة لانضمامه إلينا".

ويبدأ أرسنال مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026 في 17 أغسطس بمواجهة مانشستر يونايتد.