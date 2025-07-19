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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بيكوك ترفع الأسعار .. زيادات جديدة تطال الاشتراكات من يوليو

بيكوك
بيكوك
احمد الشريف

خدمة البث المباشر Peacock المملوكة لشركة NBCUniversal تعود من جديد برفع الأسعار، للمرة الثالثة على التوالي خلال ثلاث سنوات. 

بعد زيادات طفيفة في عامي 2023 و2024، تأتي الجولة الجديدة من الزيادات لتشمل جميع الخطط، سواء الشهرية أو السنوية.

خطط الاشتراك الشهري تشهد زيادات كبيرة

ابتداءً من 23 يوليو للمشتركين الجدد، واعتبارًا من 22 أغسطس للمشتركين الحاليين (بحسب دورة الفوترة)، سيرتفع سعر الاشتراك في خطة Peacock Premium المدعومة بالإعلانات من 7.99 دولار إلى 10.99 دولار شهريًا.

 أما خطة Premium Plus الخالية من الإعلانات، فسترتفع من 13.99 دولار إلى 16.99 دولار شهريًا، أي زيادة بقيمة 3 دولارات على كلتا الخطتين.

الخطط السنوية ليست بمنأى عن الزيادة

تشمل الزيادات أيضًا الخطط السنوية، حيث ارتفع سعر اشتراك Premium السنوي من 79.99 دولار إلى 109.99 دولار، في حين ارتفع اشتراك Premium Plus السنوي من 139.99 دولار إلى 169.99 دولار.

طرح فئة جديدة أرخص بتجربة محدودة

تحاول NBCUniversal التخفيف من وقع الزيادات عبر اختبار خطة اشتراك جديدة تحت اسم "Select" بسعر 7.99 دولار شهريًا، مدعومة بالإعلانات، وتمنح المشتركين إمكانية الوصول إلى محتوى من NBC وBravo وعدد محدود من العناوين الأخرى.

ومع دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، تصبح خطة Peacock المدعومة بالإعلانات أغلى من خطط مماثلة لدى نتفليكس، ديزني بلس، ماكس، وباراماونت بلس، ما يضع الخدمة أمام تحدي إثبات قيمتها مقارنة بالمنافسين.

نمو في عدد المشتركين رغم التحديات

ورغم الانتقادات التي تطال مكتبة Peacock من حيث التنوع والجودة، خاصة مع طغيان برامج الواقع، إلا أن بعض برامجها تحقّق نجاحًا جماهيريًا. 

فمثلًا، حقّق الموسم الأخير من Love Island USA نسب مشاهدة مرتفعة، ويبدو أن النسخة الجديدة Love Island: Beyond the Villa تسير على النهج نفسه.

حتى الآن، ارتفع عدد المشتركين المدفوعين في الخدمة إلى 41 مليون مشترك، مقارنة بـ36 مليون في نهاية عام 2024، ما يشير إلى وجود نمو ملموس.

الرياضة كرهان استراتيجي في 2025 و2026

تعزز Peacock استثماراتها في المحتوى الرياضي الحي، حيث ستبدأ هذا العام في بث مباريات دوري كرة السلة الأمريكي NBA، وكرة القدم الأمريكية ليلة الأحد، والدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري كرة السلة للسيدات WNBA، وبطولة Big Ten، وحتى كأس العالم لكرة القدم باللغة الإسبانية.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت NBC على حقوق بث أحداث كبرى تشمل السوبر بول (Super Bowl LX)، وأسبوع كل النجوم في دوري NBA لعام 2025، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026. 

وتدّعي NBCUniversal أن Peacock ستبث في عام 2026 محتوى رياضي مباشر أكثر من جميع المنصات المنافسة مجتمعة، بما في ذلك نتفليكس، برايم فيديو، وآبل تي في بلس.

البث المباشر Peacock NBCUniversal

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