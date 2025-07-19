مطار مرسى علم يستقبل 31 ألف سائح عبر 175 رحلة من 15 دولة أوروبية

يستعد مطار مرسى علم الدولي، بدءًا من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل، لاستقبال 175 رحلة طيران دولية تقل نحو 31 ألف سائح من جنسيات أوروبية متعددة، وفقًا لجداول التشغيل المعلنة.

وتصل الرحلات من 15 دولة أوروبية، أبرزها ألمانيا، إيطاليا، التشيك، بولندا، بلجيكا، هولندا، سويسرا، النمسا، المجر، ولوكسمبورغ، ما يعكس تنوعًا في الأسواق السياحية الوافدة إلى جنوب البحر الأحمر خلال ذروة الموسم الصيفي.

وقال أبو الحجاج العماري، أحد العاملين بالقطاع السياحي، إن فنادق ومنتجعات مرسى علم أنهت استعداداتها لاستقبال الوفود، مشيرًا إلى أن المنشآت السياحية ستوفر برامج ترفيهية وفقرات فنية ومهرجانات شاطئية، إلى جانب استقبال السائحين بالورود، في إطار خطة متكاملة لتعزيز تجربة الزائرين ورفع مستوى رضاهم.

ويأتي هذا الإقبال السياحي في وقت تشهد فيه شواطئ مرسى علم رواجًا لافتًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية، بما في ذلك الغوص، والرحلات البحرية، والمناطق الطبيعية البكر، ما يعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للسائح الأوروبي.