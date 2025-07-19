طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة.. بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف غادة جميل طاجن لسان عصفور باللحمة فهو من الأطباق الشهية و اللذيذة والاقتصادية أيضا التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك.





مقادير طاجن لسان عصفور باللحمة



● لسان عصفور

● سمن

● مكعب مرقة

● ماء

للعصاج:

● لحمة مفرومة

● بصل مفروم

● جزر مفروم

● ثوم مفروم

● كمون

● ملح

● فلفل أسود

● كزبرة

● بابريكا

● روزماري

● زعتر









طريقة تحضير طاجن لسان عصفور باللحمة

يحمر لسان العصفور مع السمن

يشوح اللحم في نفس الوعاء مع البصل المفروم والجزر المفروم ومكعب المرقة وجميع البهارات

يضاف لسان العصفور والماء ويترك حتى النضج

ويقدم