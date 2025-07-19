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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| سامسونج تعتزم إطلاق أول هاتف ثلاثي الطي.. فلتر جديد من DuckDuckGo لحجب صور الذكاء الاصطناعي من نتائج البحث

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أدوبي تطلق أدوات جديدة لتحرير الأفلام باستخدام الذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة أدوبي Adobe، عن إطلاق مجموعة جديدة من الأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تقدم طرقا ممتعة لإنشاء مؤثرات صوتية والتحكم في المخرجات الفيديو المولدة. 

باسم Galaxy Z TriFold.. سامسونج تعتزم إطلاق أول هاتف ثلاثي الطي في هذا الموعد
من المرتقب أن تكشف شركة سامسونج عن أول هاتف ذكي بثلاث شاشات قابلة للطي بحلول نهاية عام 2025، ليكون نقلة جديدة في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي. 


Le Chat يفكر ويتكلم ويرسم.. Mistral تطلق تحديثا ضخما لروبوتها
أعلنت شركة Mistral الناشئة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق مجموعة جديدة من المزايا المتقدمة في روبوت المحادثة الخاص بها Le Chat، وذلك في خطوة تهدف إلى منافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGemini وClaude.


 آبل تكسر الصمت.. آيفون قابل للطي بتصميم ثوري وسعر خيالي

بعد سنوات من التسريبات والتكهنات وبراءات الاختراع، يبدو أن دخول آبل المنتظر إلى سوق الهواتف القابلة للطي أصبح وشيكا، ورغم صمت الشركة المعتاد، تكشف تقارير متواترة من مصادر موثوقة في سلاسل التوريد والمحللين صورة واضحة عن ما قد يكون أكثر هواتف آبل تطورا حتى الآن، وهو آيفون قابل للطي من المتوقع إطلاقه في النصف الثاني من عام 2026.

تصليح الشاشة بتمن موبايل جديد.. أسعار صادمة لصيانة Galaxy Z Fold7 وFlip7

بعد إطلاق هاتفي سامسونج Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 في 9 يوليو 2025، نال الجهازان استحسان عشاق الهواتف القابلة للطي بفضل تحسينات الأداء والتصميم. لكن خبراء التقنية حذروا من تكلفة إصلاح الشاشة، التي قد توازي سعر هاتف جديد من الفئة المتوسطة.

DuckDuckGo يطلق فلترا جديدا لحجب الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي من نتائج البحث
 أعلن متصفح DuckDuckGo، المعروف بتركيزه على الخصوصية، عن طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إخفاء الصور المولدة بـ الذكاء الاصطناعي من نتائج البحث. 


من وظيفة الأحلام إلى التسريح.. كيف يزلزل الذكاء الاصطناعي مستقبل العمل في التكنولوجيا؟
يبدو أن شهر يوليو 2025 كان الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للعاملين في صناعة التكنولوجيا، فبعد سنوات من الابتكار السريع والرواتب المرتفعة وأجواء العمل الممتازة، يمر القطاع الآن بمرحلة تحول جذرية بسبب الذكاء الاصطناعي


نوثينج تكشف عن قائمة هواتفها المؤهلة لتحديث أندرويد 16

أصدرت شركة جوجل نظام Android 16 في أوائل يونيو، قبل الموعد المعتاد بشهور، ولكن بعض العلامات التجارية الأخرى تأخذ وقتا أطول لتحديث أجهزتها، بما في ذلك شركت نوثينج Nothing.

بأدوات ذكية وتكلفة أقل.. نتفليكس تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع إنتاج المشاهد

أعلنت منصة نتفليكس، أنها بدأت في استخدام الذكاء الاصطناعي في الأفلام والعروض التي تنتجها، وذلك في إطار جهودها لتطوير أدوات وتقنيات مبتكرة في صناعة الفيديو.

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