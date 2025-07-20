مصرع شاب اصطدم بدراجة نارية في عامود إنارة بقنا

لقى شاب مصرعه عقب اصطدام دراجته النارية فى عامود إنارة بقرية هتيم الشمرات التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.

وكانت قد تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شاب اصطدام بدراجة نارية فى عامود إنارة بنطاق مركز أبوتشت.

وتبين من المعلومات الأولية مصرع خلف راضى 16 عاماً، عقب اصطدام دراجة نارية يقودها بعامود إنارة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرّر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

