مصر أكتوبر: الإخوان تحاول تدمير البلاد ويقظة الداخلية تصدت لهم

ثمن المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد المركزي لحزب مصر أكتوبر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الضربة الأمنية الكبيرة التي وجهتها وزارة الداخلية لحركة حسم الإرهابية عقب تحديد أماكن قيادات الحركة ومداهمة وكر الإرهابيين المتورطين فى ارتكاب أعمال إرهابية.

وقال "الباز" في تصريحات صحفية إن جماعة الإخوان الإرهابية لازالت تخطط لتدمير البلد وتحاول بشتى الطرق تنفيذ مخططاتها إلا أن وزارة الداخلية نجحت في التصدي لكافة المحاولات البائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني وإثارة الفوضى داخل البلاد والتصدي لمخطط حركة «حسم» الإرهاببة لمعاودة إحياء نشاطها واستهداف المنشآت الأمنية والاقتصادية.

وأضاف أحمد الباز أن وزارة الداخلية هي صمام الأمن والأمان داخل البلاد وذلك من خلال عملها على مدار 24 ساعة للتصدي لاية محاولات من شأنها التأثير على أمن واستقرار البلاد ، مشيراً إلى أن على أنه تم رصد قيادات حركة حسم منذ لحظة تسللهم إلى البلاد من خلال الحدود مروراً بأماكن تواجدهم والشخصيات التي اجتمعوا بها ليتم رصد العملية بشكل كامل مما يؤكد مدى يقطة وكفاءة رجال وزارة الداخلية.