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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين الصحي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبدالصمد ماهر

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع رقم 212 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد طرح ومناقشة مقترح الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين الصحي، والتعديلات المقترحة، بما يتوائم مع الهيكل الخاص بالوزارة، ويتناسب مع استراتيجيتها لتنظيم عمل المنظومة الصحية، حيث تم اعتماد المقترح والتوجيه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما وجه الوزير في هذا الشأن بتعظيم عمل الإدارات المختصة بمتابعة عمل المستشفيات والعيادات، فضلاً عن تفعيل عمل إدارة «الجودة وسلامة المرضى».

 الوضع الراهن والمقترح الجديد للفروع

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة تعديل أسماء بعض فروع الهيئة، واستعراض الوضع الراهن والمقترح الجديد لفروع (شمال شرق الدلتا، وشمال غرب الدلتا، وشمال الصعيد، ووسط الصعيد، وجنوب الصعيد)، على أن تكون (فرع الدقهلية، وفرع الإسكندرية، وفرع الجيزة، وفرع أسيوط، وفرع قنا)، حيث شهد الاجتماع اعتماد مقترح التعديل الجديد، لافتاً إلى مناقشة المقترح الخاص بتعديل بعض أسعار الخدمات المتعاقد عليها مع الجهات الخارجية، وأثر تطبيق المقترح على مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتور خالد عبدالغفار، شدد خلال الاجتماع على التواصل والتنسيق الدائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، وكافة القطاعات والإدارات التابعة للوزارة، بما يضمن تطوير أداء الهيئة في التغطية الصحية وتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أهمية وضع آليات محددة وخطة واضحة تستهدف تعظيم العوائد المالية الخاصة بالهيئة دون التأثير على المواطنين والخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه بتطوير العيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، يما يضمن رفع كفاءة العمل، وينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمرضى، إضافة إلى التوجيه بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن التوجيهه بسرعة الانتهاء من منظومة الميكنة الخاصة بصرف الدواء.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والسيد محمد سعودي قطب، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد سامي عبدالهادي محمد، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد عبدالعزيز محمد، رئيس الإدارة المركزية لختامي الهيئات الاقتصادية بقطاع الحسابات الختامية بوزراة المالية، والدكتور أحمد عطا، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، والدكتورة شاهيناز عبدالعال، مدير عام فرع شمال غرب الدلتا، والدكتور وهبة زوام، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والمستشار سامي حسن، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة، والدكتور أحمد جمال، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والسيد خالد عبداللطيف عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أحمد السيد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، والسيد اللواء محمد الشبراوي متولي، مستشار وزير التنمية المحلية للشئون المالية، والدكتور محمود مجاهد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي العاصمة الإدارية الجديدة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة

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