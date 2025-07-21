الهلال يكشف أسباب انسحابه من السوبر السعودي

أصدر نادي الهلال السعودي، بيانًا كشف فيه أسباب انسحابه من بطولة السوبر المحلي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن منذ ساعات انسحاب الهلال من السوبر المحلي، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

بيان الهلال السعودي

اتخذت شركة نادي الهلال قرار الاعتذار عن عدم مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025/ 2026م؛ وذلك عبر خطاب رسمي بعثته إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، فنّدت خلاله المسببات التي أفضت إلى الاعتذار عن المشاركة في تلك النسخة.



وأكدّت الشركة خلال الخطاب أن قرعة بطولة كأس السوبر السعودي التي أجريت بتاريخ 19 يونيو 2025م، أقيمت بعد يوم واحد من أول مباراة خاضها الهلال في دور المجموعات ضمن كأس العالم للأندية 2025م بالولايات المتحدة الأمريكية أمام "ريال مدريد الإسباني"؛ والتي واصل بعدها ممثل الوطن مشاركته المشرّفة بالتأهل إلى دور الـ16، ثم التأهل إلى دور الـثمانية الذي أقيم في تاريخ 4 يوليو 2025م، واضطر بعدها الفريق إلى المكوث في مدينة "أورلاندو" ثلاثة أيام لظروف الطيران، مما أدى إلى تقلّص فترة إجازة اللاعبين السنوية إلى 24 يومًا في حالة الاعتذار عن المشاركة في كأس السوبر السعودي، و 21 يومًا في حالة المشاركة؛ وذلك يخالف ما نصّت عليه الفقرة (5.6) من العقود الإلزامية الواردة في ملاحق لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تنص على أن الإجازة السنوية للاعبين هي ثمانية وعشرون (28) يومًا كحد أدنى، وهذه الفقرة هي بالفعل منصوص عليها في كافة عقود اللاعبين المحترفين للفريق الأول.

وأوضح الخطاب أن الظروف الاستثنائية التي مرّ بها "الهلال"، جعلت بداية إجازة اللاعبين السنوية تصادف بداية فترة التحضيرات الصيفية للأندية الأخرى المنافسة، حيث اضطر الفريق إلى تأجيل بداية التحضيرات للموسم الجديد؛ مما زاد من نسبة عدم تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في البطولة.

كما أن الجدول الزمني لمواعيد انطلاق البطولات المحلية المرسل من قبل الاتحاد السعودي بتاريخ 1 يونيو 2025م، لم يكن يتضمن مكان إقامة بطولة كأس السوبر السعودي في مقاطعة "هونج كونج"، حيث لم يتم الإعلان عن موقع إقامة البطولة إلاّ في تاريخ 13 يونيو 2025م، وحينها كانت بعثة الفريق سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجميع المباريات لم تُلعب بعد، وتاريخ انتهاء المشاركة الدولية غير معروف.

وشدّدت الشركة على اعتزازها بالمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي كأحد البطولات السعودية التي يفخر النادي بتحقيقها عدة مرات؛ إلاّ أن الاعتذار عن المشاركة في هذه النسخة جاء بعد الاطلاع على المؤشرات البدنية والعضلية لعدد من اللاعبين، حيث أظهرت إنهاكًا وجهدًا بالغًا بعد موسم رياضي منصرم امتد عامًا وأسبوع، بعد أن شاركوا مع المنتخبات الوطنية عقب نهاية الموسم دون توقف، إلى أن شاركوا في كأس العالم للأندية، مما يزيد من خطورة حدوث إصابات متعدّدة؛ ولذا فإن منفعة الاعتذار عن المشاركة لا تقتصر على النادي فحسب، بل وكذلك المنتخب السعودي الذي يتأهب لمعسكر خلال شهر أكتوبر المقبل تحضيرًا لملحق التأهل إلى كأس العالم بمشاركة عدد من لاعبي الهلال.

وطالبت شركة نادي الهلال خلال خطابها بإعادة النظر في إيجاد حلول بديلة تُسهم في إقامة البطولة وتحقيق أهدافها التسويقية والترويجية لرياضة المملكة في "هونغ كونغ" دون مشاركة الهلال تقديرًا للظروف الاستثنائية التي مرّ بها الفريق؛ نظرًا لأن الهدف الأسمى من الاعتذار هو السعي نحو سلامة وجاهزية اللاعبين الدوليين قبل معسكر المنتخب السعودي، وبقية المنافسات المحلية، بعد موسم حافل اختتمه الهلال بمشاركة مثّل فيها المملكة في كأس العالم للأندية خير تمثيل.