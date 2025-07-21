كل ما تريد معرفته عن طريقة وثيقة الزواج واستخراجها إلكترونيا

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج وثيقة زواج مميكنة، سواء للحصول على نسخة جديدة أو لاستخراج بدل فاقد، خاصة في ظل التوسع في الخدمات الرقمية التي توفرها الدولة بهدف تسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير الوقت والمجهود.

وثيقة زواج

استخراجو وثيقة زواج مميكنة إلكترونيًا أو من السجل المدني

تتيح وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية استخراج وثيقة الزواج المميكنة عبر طريقتين رئيسيتين:

1. من خلال مكاتب السجل المدني المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والتي يمكن التوجه إليها في مواعيد العمل الرسمية.

2. عبر الماكينات الإلكترونية الحديثة التي تم تركيبها في عدد من المولات التجارية الكبرى، وتُعد هذه الطريقة الأسرع حيث تُصدر الوثيقة خلال دقائق.

خطوات استخراج قسيمة زواج بدل فاقد عبر الإنترنت

وفرت وزارة الداخلية من خلال موقعها الرسمي إمكانية استخراج قسيمة زواج بدل فاقد بطريقة إلكترونية بالكامل، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية واختيار خدمات “قطاع الأحوال المدنية”.

تحديد “استخراج وثيقة زواج بدل فاقد”.

إدخال البيانات المطلوبة:

اسم مقدم الطلب.

الرقم القومي.

اسم الأم.

الرقم البريدي.

البريد الإلكتروني.

رقم الهاتف المحمول.

العنوان الذي سيتم إرسال الوثيقة عليه.

اختيار وسيلة الدفع، حيث يمكن السداد إلكترونيًا عبر “فوري” أو باستخدام بطاقة الدفع البنكية، أو الدفع عند الاستلام.

أماكن استخراج وثيقة الزواج

يمكن للمواطنين الحصول على وثيقة الزواج المميكنة من عدة أماكن، أبرزها:

مكاتب السجل المدني التقليدية التابعة لمنطقة السكن، وتعمل في الفترة الصباحية فقط.

السجل المدني النموذجي، ويعمل في فترتين صباحية ومسائية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

مكتب سجل مدني العباسية والذي يُعد من أكبر المكاتب وأشهرها على مستوى الجمهورية.

بعض مكاتب البريد المصري التي تقدم خدمات الأحوال المدنية مؤخرًا ضمن خطة تطوير خدمات البريد.

شروط الحصول على قسيمة زواج

لا توجد شروط معقدة لاستخراج وثيقة الزواج، لكن يشترط أن يكون مقدم الطلب أحد أطراف العلاقة الزوجية (الزوج أو الزوجة) أو أحد أقارب الدرجة الأولى بموجب توكيل رسمي، مع تقديم بطاقة الرقم القومي سارية.

الاستعلام عن قسيمة الزواج بالرقم القومي

يمكن للمواطنين أيضًا الاستعلام عن قسيمة الزواج بالرقم القومي من خلال:

التوجه مباشرة إلى أحد مكاتب السجل المدني، وتقديم الرقم القومي الخاص بأحد الطرفين.



يحصل المواطن على نسخة من بيانات القسيمة فورًا أو يمكن طلب استخراج نسخة مميكنة إذا لزم الأمر.

