أول سائقة ميني باص في مصر: عايزة أثبت إن الست تقدر تشتغل أي حاجة

كشفت زينب عبدالله أول سائقة ميني باص في مصر، تفاصيل علمها في هذا المجال.

وقالت زينب عبد الله في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز “: ”أنا بحب السواقة بشكل كبير وكان نفسي اتعلم السواقة وبعد الزواج تشاورت مع زوجي من أجل احتراف مهنة السواقة ".

وتابعت زينب عبدالله: "في بداية مشواري للسواقة بشكل مهني كان هناك حالة استغراب من الكثيرين لكني نجحت في تحقيق هذا".

وأكملت زينب عبد الله: "عايزة أثبت إن الست تقدر تشتغل أي حاجة وهناك انتشار لفكرة السائقات السيدات في كل مكان في العالم ".

ولفتت زينب عبدالله: "لازم أغير فكرة إن الستات في مصر مش بتعرف تسوق وبقيت بطلب بالأسم للسواقة".

وتابعت زينب عبدالله: "عايزة أتدرب من هيئة النقل العام وأخد شهادة من النقل العام".

