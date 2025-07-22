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موجة حر استثنائية تضرب مصر.. تحذيرات من ارتفاع الحرارة والرطوبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موجة حر استثنائية تضرب مصر.. تحذيرات من ارتفاع الحرارة والرطوبة

درجات الحرارة
درجات الحرارة
أمينة الدسوقي

تشهد البلاد هذه الأيام موجة حر غير مسبوقة، تزامنا مع ذروة فصل الصيف، حيث تسجل درجات الحرارة ارتفاعا يفوق المعدلات الموسمية المعتادة، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية لإصدار تحذيرات بشأن المخاطر المحتملة على الصحة العامة وعدة قطاعات حيوية.

حالة طقس شديد الحرارة 

وتمر البلاد بحالة من الطقس شديد الحرارة والرطوبة، خاصة خلال ساعات النهار، فيما تتوقع استمرار هذه الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية.

درجات حرارة تتجاوز 40 مئوية

تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية، ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية، بينما بلغت في القاهرة الكبرى ما بين 37 و38 درجة، فيما تخطت حاجز 40 درجة في جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 44 درجة في بعض المناطق مثل الأقصر وأسوان.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر الحالية خلال الأسبوع المقبل، مع زيادة ملحوظة في درجات الحرارة، قد تصل إلى ثلاث درجات فوق المعدلات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام.

الرطوبة تزيد من الشعور بالحر

وتلعب الرطوبة دورا كبيرا في مضاعفة الإحساس بحرارة الطقس، حيث يمكن أن يشعر المواطن بدرجات حرارة تتراوح بين درجتين إلى أربع درجات أعلى من المعدلات المعلنة، وذلك نتيجة تأثير الرطوبة النسبية العالية.

تحذيرات للمتنقلين والزائرين للمناطق الجنوبية

ونصحت الهيئة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وضرورة استخدام وسائل الحماية المناسبة خاصة للمواطنين في جنوب البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل مدن مثل قنا وأسوان درجات حرارة تتراوح بين 42 و43 درجة مئوية، ما يشكل تهديدا للصحة إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ويفضل تجنب الخروج في أوقات الذروة، والحرص على شرب كميات كافية من المياه، وارتداء ملابس قطنية خفيفة، لا سيما للأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.

درجات الحرارة اليوم 

وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقد جاءت درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 على النحو التالي:

القاهرة  الكبري   38   والصغري 27
الإسكندرية    33    25
مرسى مطروح    31    23
سوهاج    41    26
قنا    42    28
أسوان    42    28


ظواهر مناخية متطرفة ومخاوف من آثارها طويلة الأمد

وتعد الموجة الحارة الحالية واحدة من أبرز المؤشرات على تصاعد الظواهر المناخية المتطرفة في المنطقة، والتي باتت تتكرر بوتيرة أسرع، ما يثير القلق بشأن تأثيراتها الممتدة على قطاعات مثل الزراعة، السياحة، والصحة العامة.

ودعت هيئة الأرصاد جميع المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية باستمرار، والالتزام بالإرشادات الصادرة لمواجهة آثار الحرارة المرتفعة، في ظل استمرار التحذيرات من امتداد الموجة حتى نهاية الأسبوع الجاري على أقل تقدير.

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