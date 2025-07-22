حافظ على موهبتك.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير إلى حارس مرمى الزمالك

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة إلى محمد صبحي حارس نادي الزمالك عقب المنشور الذي نشره الأخير عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية : “أمس، كتب محمد صبحي أمورًا غريبة على حسابه، وبصراحة أحب أن أقول له: يا عم، أنت حارس موهوب، لكنك تُشغل نفسك بأمور لا داعي لها. تردّ على أشخاص وتتحدث في موضوعات لن تفيدك في شيء. ركّز يا صبحي، أمامك موسم جديد مع الزمالك، وإذا كنت تريد العودة إلى المنتخب، فعليك أن تركز في عملك.”

وأضاف شوبير: “يا بُني، قبل أربع سنوات كنت حارس منتخب مصر في مباراة كأس الأمم أمام المغرب، عندما أصيب الشناوي وأبوجبل. كيف تضيّع على نفسك مثل هذه الفرص؟ ربنا منحك موهبة، فحافظ عليها. عندما تكتب، اكتب دعاء أو شكرًا، أما الكلام الغامض والتعبير عن الزعل فلن يفيدك، بل على العكس، سيؤخّرك.”