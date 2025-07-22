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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تعرضه لوعكة صحية.. حسين لبيب يزور حسن شحاتة في المستشفى

حسين لبيب
حسين لبيب
حسن العمدة

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على زيارة الكابتن حسن شحاته أسطورة القلعة البيضاء والمدير الفني الأسبق للفريق وللمنتخب المصري، في المستشفى، للاطمئنان على صحته، عقب خضوعه لجراحة بالأمس، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وتواجد الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك بصحبة رئيس النادي، في المستشفي وقت خضوع الكابتن حسن شحاتة للجراحة، لحين الاطمئنان على حالته.

وأعرب حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة بعد الجراحة التي خضع لها أمس الاثنين.

 وكان الكابتن حسن شحاتة تعرض لوعكة صحية مفاجئة بالأمس، وخضع على إثرها لعملية جراحية بإحدى مستشفيات القاهرة.

حسين لبيب حسن شحاتة منتخب مصر الزمالك نادي الزمالك

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