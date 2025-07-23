أفضل كاميرات موبايل في الفئة العليا لعام 2025

يتصدر Huawei Pura 70 Ultra قائمة DxOMark لعام 2025 بأعلى درجة تقييم بلغت 163 نقطة، مع أداء بارز في التصوير الليلي، التكبير (zoom)، وتسجيل الفيديو تحت الإضاءة المنخفضة.

رغم العقوبات على Huawei، إلا أن قدراتها في التصوير لا تزال متفوقة بفضل تكامل الأجهزة مع المعالجة الذكية للصور .

Google Pixel 9 Pro XL – ذكاء Google في كل لقطة

يأتي الهاتف في المركز الثاني بنقاط 158، مستفيدًا من التوازن المثالي بين دقة الألوان، التفاصيل، وأداء ممتاز في التصوير الليلي بفضل تقنيات Google الحصرية مثل Night Sight وReal Tone، تجربة تصوير برمجية مدعومة بمعالجة AI مبهرة في الصور والفيديو .

Honor Magic6 Pro – قوة متعددة في التصوير

يشارك مع Pixel بنفس درجة 158 نقطة، ويُثنى عليه لتعدد مزايا تصويره بما يشتمل على zoom عالي الجودة إطلاقًا وسرعة تركيز تلقائي، مما يجعله خيارًا رائدًا ضمن الفئة العليا رغم كونه أقل انتشارًا من العلامات التجارية الرئيسة.

Apple iPhone 16 Pro Max فيديو احترافي وألوان طبيعية

بدرجة تقييم 157، تقدم الكاميرا الخلفية الثلاثية أداءً متوازنًا في الفيديو والصور مع دعم 8K وميزة ProRAW وProRes، مما يُضفي تجربة احترافية عالية الجودة، وتجانسًا أداءً وُوجهًا استخداميًا راقيًا.

Oppo Find X8 Pro – قدرات فيديو وصور متقدمة

يأتي في القمة أيضًا مع 157 نقطة، ويتفوق في التصوير بالفيديو HDR، خاصية Portrait مدعومة بمعالجة AI، وتكبير سلس بدون تشويه الصورة. إنه خيار مثالي للمستخدمين الذين يُقدّرون التحكم المباشر والإخراج البصري القوي.

Samsung Galaxy S25 Ultra – تصوير شامل مع AI محسّن

رغم حصوله على 146 نقطة ضمن DxOMark (المرتبة 24)، فإنه يبقى إحدى أفضل الخيارات بفضل كاميرا رئيسية 200MP، عدسات Telephoto لتكبير بصري حتى 10x، وذكاء Galaxy AI الذي يشمل ترجمة فورية، تعديل صور بدون عناء، وتحسين الألوان والسطوع تلقائيًا في التصوير الليلي والفيديو 8K بجودة مستقرة.

Xiaomi 15 Ultra – Leica وشراكة كاميرا بمستوى شخصي

وفق تقييمات Stuff وGlossy المتخصصة، يُعد Xiaomi 15 Ultra من أبرز الأجهزة بفضل نظام Leica رباعي العدسات، مستشعر رئيسي بحجم 1 إنش، تكبير بصري مزدوج، والتقاط فيديو بدقة 8K. صورها تفوق التوقعات في التفاصيل واللون، وتحاكي جودة الكاميرات الاحترافية.

Vivo X200 Pro – تكامل بروزيه مع دعم Zeiss

يُصنف ضمن أفضل الهواتف بعد Xiaomi 15 Ultra ضمن تقارير DxOMark وMobSpecs. يتميز بعدسة تيليفوتو 200MP، عدسات Zeiss، تثبيت Gimbal، وأداء رائع في مشاهد التصوير المتنوعة مما يجعله خيارًا للشخص الذي يبحث عن توازن بين البورتريه والدقة العالية في التكبير والتركيز البصري المتقدم.

القمة لمن يبحث عن الأفضل

بينما يهيمن Huawei Pura 70 Ultra على قوائم DxOMark، فإن Pixel 9 Pro XL وHonor Magic6 Pro لا يقلان أهمية بمعالجة ذكية وأداء ممتاز.

أما iPhone 16 Pro Max وOppo Find X8 Pro فتوقدان تجربة تصوير محترفة وسهلة الاستخدام.

وبالرغم من تقييم أقل، يُقدم S25 Ultra دمجًا جيدًا بين AI وجودة Zoom ومواد البناء، بينما يتألق Xiaomi 15 Ultra وVivo X200 Pro بمستوى تصوير احترافي حقيقي.

إذا كنت تعيش أساسًا في منظومة Android، أو تفضل التخصيص والذكاء البرمجي والرؤية الاحترافية، فهذه الهواتف تمثل أفضل ما وصلت إليه كاميرات الموبايل في 2025.