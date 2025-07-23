درس كبير جدًا.. أحمد بلال يُعلّق على اعتذار وسام أبو علي للأهلي وجمهوره

علّق أحمد بلال، لاعب الأهلي السابق، على اعتذار الفلسطيني وسام أبو علي.

وقال أحمد بلال في تصريحات تليفزيونية: “ما فعله النادي الأهلي مع وسام أبو علي، درس كبير جدًا ويعلمك إن الأندية الكبيرة مش بتمشي بالأهواء”.

وتابع: “ الجمهور مساند للأهلي في قراراته، كل اللي شوفناه إن الجمهور ساند التقاليد والأعراف، وده سبب اعتذار وسام أبو علي للأهلي وجمهوره”.

وسام أبو علي يعتذر للجماهير والإدارة

كان وسام أبو علي قد وجه اعتذاره للجماهير والنادي الأهلي في فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية للنادي، قال فيه: "الفترة الأخيرة كانت توجد أحاديث كثيرة على السوشيال ميديا والبرامج التلفزيونية، حول اسمي، أريد أن أوضح كل الأمور وكل شيء من خلالي".

وأضاف اللاعب في اعتذاره: "أعتذر لجمهور الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي ومجلس الإدارة والفريق ولأي أحد له مكان في قلبي والجماهير على تصرفي الذي فعلته، والذي صدر مني، لا أريد غير الحب من الجماهير والإدارة".