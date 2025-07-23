درجات حرارة قياسية تضرب الصعيد بسبب منخفض الهند الموسمي.. تفاصيل

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن المناطق الجنوبية من الجمهورية تتأثر حاليًا بدرجات حرارة مرتفعة بشكل كبير، نتيجة لتأثير منخفض الهند الموسمي الذي يسيطر على الأجواء.

وأكد القياتي أن شمال الصعيد يسجل نحو 41 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة في جنوب الصعيد إلى 45 درجة مئوية في الظل، مشيرًا إلى أن هذه الموجة الحارة ستستمر لأكثر من خمسة أو ستة أيام متواصلة.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية المتسارعة تؤدي إلى اضطراب في الظواهر الجوية، وزيادة عدد وشدة الموجات الحارة التي تتعرض لها البلاد خلال فصل الصيف.