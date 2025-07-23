ارتفاع عدد شهداء صاحبة الجلالة بغزة إلى 231 صحفيا منذ بداية حرب الإبادة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 231 شهيداً صحفياً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية، التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد زميلين، هما: الصحفي الشهيد/ تامر الزعانين، الذي يعمل مصوراً صحفياً مع عدة وسائل إعلامية والصحفية الشهيدة/ ولاء الجعبري

التي تعمل محررة صحفية مع عدة وسائل إعلامية.

وادان مكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما دعا إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.