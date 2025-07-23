علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة.. لا تتجاهلها

علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة، في كثير من الأحيان، يُرسل لنا الجسد إشارات بسيطة تبدو عادية أو غير مثيرة للقلق، لكنها في الحقيقة قد تكون علامات خفية على وجود مشكلات صحية خطيرة،تجاهل هذه الإشارات قد يؤدي إلى تأخر التشخيص وازدياد تعقيد الحالة.

علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة

علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة

في هذا المقال نكشف واحدة من أكثر العلامات شيوعًا والتي قد تمر دون اهتمام، رغم أنها قد تنذر بأمراض خطيرة في القلب، الكبد، أو حتى السرطان، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

العلامة: تغير شكل الأظافر أو ما يُعرف بـ أظافر الملعقة أو نادي الإصبع.

رغم أن معظم الناس لا يلاحظون أظافرهم إلا عند قصها أو تنظيفها، إلا أن تغير شكل الأظافر أو أطراف الأصابع من أكثر العلامات الخفية التي تُشير إلى وجود اضطرابات داخلية.

ما هو نادى الإصبع ؟

هي حالة يتغير فيها شكل طرف الإصبع فيصبح أكثر انتفاخًا ويأخذ شكلًا دائريًا أو منتفخًا، وتظهر الأظافر منحنية للأسفل بشكل ملحوظ. أحيانًا يصاحبها ليونة غير معتادة في الظفر أو اختفاء الزاوية بين الظفر والجلد المحيط.

الأمراض المرتبطة بهذه العلامة

1. أمراض القلب المزمنة

مثل عيوب القلب الخَلقية أو قصور القلب

تظهر هذه العلامة نتيجة نقص الأوكسجين المزمن الذي يؤثر على الأطراف

2. سرطان الرئة أو أمراض الرئة المزمنة

خاصة سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة

وأمراض مثل التليف الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية المزمن

3. أمراض الكبد

مثل تليف الكبد، وقد يظهر معها اصفرار في الجلد والعين

4. أمراض الأمعاء الالتهابية

كـ داء كرون أو التهاب القولون التقرحي، خاصة إذا كان هناك سوء امتصاص مزمن

متى يجب القلق؟

إذا لاحظت أي مما يلي:

علامة خفية في الجسد تشير لمشكلات صحية خطيرة

تغير تدريجي في شكل الأظافر على مدى أسابيع أو أشهر

احمرار أو ليونة غريبة في أطراف الأصابع

تغير في لون الظفر أو سمكه بشكل غير معتاد

ظهور هذه العلامة مع أعراض أخرى مثل ضيق في التنفس، إرهاق دائم، سعال مزمن، ألم في الصدر أو البطن، فقدان وزن غير مبرر.

ماذا تفعل إذا لاحظت هذه العلامة؟