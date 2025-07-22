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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مايونيز بيتي بدون فشل.. طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة

مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل مايونيز بيتي بدون فشل، لو بتحبي المايونيز وتودين إعداده فى المنزل بدون ما يصير سائل أو يفصل منك، أليك طريقة عمل مايونيز بيتي بدون فشل يمكنك نجاح التجربة من أول مرة وكمان المكونات كلها موجودة في مطبخك، للشيف محمود العمدة.

المكونات لطريقة عمل مايونيز بيتي بدون فشل

مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
  • بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة
  • ثلاثة أرباع كوب زيت نباتي ويفضل زيت عباد الشمس أو الذرة
  • ملعقة كبيرة خل أبيض أو عصير ليمون
  • نصف ملعقة صغيرة ملح
  • نصف ملعقة صغيرة مستردة اختياري لكنها بتضيف نكهة مميزة
  • رشة فلفل أبيض أو أسود حسب الرغبة

طريقة عمل مايونيز بيتي بدون فشل 

  • ضعي المكونات في الخلاط أو الكبة البيضة والخل أو الليمون مع الملح والمستردة ورشة الفلفل
  • ابدئي تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة
  • ضيفي الزيت بالتدريج خيط رفيع جدًا وأنتِ مشغلة الخلاط
  • استمري في الخفق ألى أن يسير القوام كريمي ومتجانس
  • ادوقي الطعم وعدلي الملح أو الخل حسب ذوقك

 طريقة عمل مايونيز بيتي بدون فشل

مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
  • احفظي المايونيز في برطمان زجاجي نظيف ومحكم الغلق في الثلاجة
  • يُفضل استخدامه خلال أربعة إلى خمسة أيام فقط لأنه طبيعي ومن غير مواد حافظة

نصائح مهمة لنجاح طريقة عمل المايونيز

مايونيز بيتي بدون فشل طريقة ناجحة من أول مرة بمكونات بسيطة
  • خلي كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة
  • ضيفي الزيت ببطء علشان القوام ينجح
  • إذا فصل منك  المايونيز ممكن تضيفي صفار بيضة جديدة وتضربي من الأول وسوف يتماسك.

يمكنك تجربة هذه الوصفة ولو لمرة واحدة وسوف تجعلك تستغني عن المايونيز الجاهز للأبد.

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