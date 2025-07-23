في عز الصيف.. دولة عربية تشهد أمطارًا غزيرة لمدة 3 أيام

تشهد دولة الإمارات تكون سحب ركامية قد يصاحبها سقوط أمطار غداً الخميس على بعض المناطق الشرقية والداخلية وتستمر حتى الأحد المقبل، نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

الطقس الخميس:

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً الخميس، صحوا إلى غائما جزئيا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غربا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

طقس الجمعة:

وأشار المركز إلى أن الطقس يوم الجمعة، سيكون غائما جزئياً ومغبر أحيانا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطب ليلا وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غربا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

طقس السبت:

وعن طقس يوم السبت، توقع المركز أن يكون غائما جزئياً ومغبر أحيانا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الطقس الأحد

ومن المتوقع أيضا أن يكون الطقس يوم الأحد، غائما جزئياً ومغبر أحيانا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطب ليلا وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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