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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق يلتهم "تروسيكل" أمام منزل صاحبه في البلينا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق مفاجئ في دراجة بخارية "تروسيكل" أثناء توقفها أسفل تندة من البوص أمام منزل مالكها، مما أسفر عن احتراقها بالكامل دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد باندلاع حريق في "تروسيكل" بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق أثناء توقف الدراجة البخارية الخاصة بالمدعو "عاطف ج.م.ا"، 39 عامًا، صاحب مطعم، ومقيم بدائرة المركز، أسفل تندة من البوص أمام منزله.

فوجئ المذكور باشتعال النيران في التروسيكل، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة والسيطرة على الحريق وإخماده.

أسفر الحريق عن احتراق التروسيكل بالكامل، واحتراق جزء من سقف التندة المصنوع من البوص، دون حدوث أية إصابات.

وبسؤال مالك الدراجة، أفاد بمضمون ما سبق، ورجّح أن يكون سبب الحريق ناتجًا عن شرز كهربائي بتوصيلات موتور التروسيكل، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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