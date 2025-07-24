شغلها أفلام.. إحالة المتهم بـ مـ عاشرة فتاة مدينة نصر للجنايات

إحالة المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية القضية المعروفة إعلاميا باسم فتاة مدينة نصر والتي قام المجني عليه بمواقعتها وهي لم تبلغ الـ 18 من عمرها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم واقع الطفلة المجني عليها بغير رضائها حال كونها لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وحال كونه من المتولين ملاحظتها بأن حضر إليها بمسكنها بغية الاطمئنان عليها وإمدادها بحقيبة مساعدات - شنطة البركة لحاجة أسرتها الاقتصادية وعلى إثر اختلائه بها

قام بتشغيل مقاطع إباحية لاستثارتها جنسياً ولامس مواطن عفتها مكبلا يدها عنوة وعاشرها معاشرة الأزواج مستغلا في ذلك حداثة سنها وثقتها فيه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.