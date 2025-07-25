الظهور الأول.. قصة مرض ابن تامر حسني

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، صورا لها خلال رحلتها لسويسرا، وظهر بصحبتها ابنها آدم الذي خضع لعملية جراحية مؤخرا إثر انفجار الزائدة الدودية.

وظهر آدم تامر حسني من ظهره، وأخفت بسمة ملامح وجهه هو وشقيقته أمايا وهما يسيران بجوار والدتهما.

كان تامر حسني كشف عن تطورات حالة ابنة "آدم" الصحية وكتب عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني الحمدلله الوضع مستقر بعد العملية التانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير، ودايماً بقول على دعواتكم الكريمة: لكم مثلها وأضعاف أضعافها. شكراً يا أغلى الناس ربنا يحفظكم. ويحفظ ولادكم قادر ياكريم".