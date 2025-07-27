بعثة بيراميدز تعود إلى إزميت بعد مواجهة ودية أمام قاسم باشا

عادت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مقر إقامتها في مدينة “إزميت” التركية، قادمة من إسطنبول، وذلك بعد خوض ثاني مبارياته الودية أمام فريق قاسم باشا التركي، ضمن برنامج معسكر الإعداد الأوروبي للموسم الجديد.





فوز معنوي على قاسم باشا

خاض بيراميدز مباراته الودية الثانية خلال معسكره، ونجح في تحقيق الفوز على نظيره قاسم باشا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأخير في إسطنبول. وسجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم مروان حمدي، في مباراة شهدت أداءً منظمًا من جانب الفريق المصري، ضمن استعداداته القوية لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

استكمال التحضيرات في إزميت

عقب نهاية المباراة، توجهت بعثة بيراميدز مباشرة إلى مدينة إزميت، حيث يعسكر الفريق منذ انطلاق البرنامج الإعدادي الأوروبي. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اليومية هناك، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل العودة إلى القاهرة.

ودية ثالثة قيد الترتيب

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباراة ودية ثالثة خلال الساعات المقبلة، إذ تعمل إدارة النادي على تحديد الطرف المنافس وإتمام الترتيبات اللازمة للمباراة التي ستكون الأخيرة في المعسكر الخارجي.

العودة إلى القاهرة والاستعداد للمرحلة النهائية



من المقرر أن تعود بعثة بيراميدز إلى القاهرة مساء الثلاثاء المقبل، حيث سيدخل الفريق المرحلة الأخيرة من التحضيرات، والتي تسبق انطلاق النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وسط طموحات كبيرة بالمنافسة على اللقب



