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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 27 يوليو 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 27 يوليو 2025
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 27 يوليو 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن .. شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في نهاية تعاملات الأحد 27 يوليو 2025، إذ سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.85 جنيه للشراء، 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري 49.02 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

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سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 27 يوليو 2025

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك فيصل الإسلامي 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 27 يوليو 2025

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سجل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل المصرف المتحد 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع.

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