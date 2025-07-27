سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 27 يوليو 2025

سعر الدولار الآن .. شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا في نهاية تعاملات الأحد 27 يوليو 2025، إذ سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 48.85 جنيه للشراء، 48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري 49.02 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

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سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك فيصل الإسلامي 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل المصرف المتحد 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك الأهلي الكويتي 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه البنك التجاري الدولي 48.83 جنيه للشراء، و48.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول 48.81 جنيه للشراء، و48.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه البنك المصرف المتحد 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع.