نشوب حريق أعلى سطح منزل في البلينا بسوهاج

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق أعلى سطح أحد المنازل، ما أسفر عن احتراق كمية من البوص والأخشاب، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي أجزاء العقار أو المنازل المجاورة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق أعلى سطح منزل بدائرة المركز.

وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، حيث جرت السيطرة الكاملة على النيران وإخمادها.

وبالفحص، تبين أن الحريق اندلع أعلى سطح منزل مكون من طابقين، مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة، ملك المدعو "فارس ا.ع.م"، 24 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، وأسفر عن احتراق كمية من البوص والأخشاب التي كانت مخزنة أعلى السطح.

وبسؤال مالك المنزل، أفاد بمضمون ما سبق، ورجح أن يكون سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي كان موجودًا أعلى سطح المنزل، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحريق، كما نفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.