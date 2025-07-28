شاهد.. مي عز الدين بإطلالة طبيعية بدون مكياج

شاركت النجمة و الفنانة مي عز الدين أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت مي عز الدين بإطلالة طبيعية بدون ميكب ، الأمر الذى لفت أنظار معجبيها الذين أشادوا بجمالها الطبيعى .

وكانت قد وجهت الفنانة مي عز الدين رسالة شكر للفنان تامر حسني، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وذلك تقديرًا لما جمع بينهما من نجاحات فنية، خاصة في فيلم "عمر وسلمى".

وكتبت مي عز الدين: "بشكرك على (عمر وسلمى) وعلى النجاح اللي شفته معاك. علمتني حاجات كتير في الفن والدنيا، حتى لقب (البرنسيسة) اللي دايمًا بتناديني بيه، له مكانة عندي. ألف شكر لتامر حسني الإنسان والفنان".