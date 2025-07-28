سقوط شاب من شرفة منزله بالطابق الثالث في الكوثر بسوهاج

شهد قسم الكوثر بمحافظة سوهاج، واقعة مأساوية راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر، إثر سقوطه من شرفة شقته بالطابق الثالث.

مما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر.

يفيد بورود إشارة من مستشفى اليوم الواحد بوصول المدعو "مهند ع. م. ج"، 25 عامًا، سائق، ويقيم بدائرة القسم، مصابًا بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفي فور وصوله.

وبالانتقال والفحص، أفاد والده البالغ من العمر 50 عامًا، ويعمل سائقًا، ووالدته "أسماء ع. أ. م"، 45 عامًا، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، أن نجلهم كان يجلس على سور شرفة الشقة سكنهم بالطابق الثالث، واختل توازنه وسقط أرضًا، ما أدى إلى إصابته ووفاته.

وأكد ذوو الشاب المتوفى، أنهم لا يتهمون أحدًا بالتسبب في الحادث، كما نفوا وجود أي شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.