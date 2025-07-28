إصابة 3 سيدات باختناق إثر نشوب حريق بشقة سكنية في البلينا بسوهاج

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني من منزل مكون من طابقين، ما أسفر عن إصابة ثلاث سيدات باختناق، تم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد باندلاع حريق داخل شقة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بغرفة داخل شقة تقع بالطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين، ملك المدعو "الدكتور ع. ح. ر"، 47 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية. وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة، والسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي أجزاء المنزل.

وقد أسفر الحريق عن إصابة كل من:"ولاء 21 عامًا، طالبة نجلته- وجدان 18 عامًا، طالبة نجلته- شرين ح. ع. أ 21 عامًا، ربة منزل زوجة نجل مالك المنزل".

وجميعهن يقمن بذات الناحية، وأُصبن بحالات اختناق، وتم نقلهن إلى مستشفى البلينا المركزي، حيث تلقين الإسعافات اللازمة وتقرر خروجهن عقب تحسن حالتهن الصحية.

كما نتج عن الحريق احتراق بعض المنقولات المنزلية، شملت:" سرير، دولاب، ومروحة سقف"، وبسؤال مالك المنزل، أفاد بمضمون ما سبق.

ورجّح أن سبب الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي في مروحة السقف، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، كما نفى وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.