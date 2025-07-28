مصرع نجار مسلح صعقًا بالكهرباء أثناء هدم منزل في جرجا بسوهاج

شهد قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، واقعة مصرع نجار مسلح يبلغ من العمر 47 عامًا، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بأعمال هدم داخل أحد المنازل بدائرة القسم، حيث فارق الحياة في الحال.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بوصول المدعو "أيمن م. أ. ع"، 47 عامًا، نجار مسلح، ويقيم بدائرة القسم، إلى مستشفى جرجا العام جثة هامدة، إثر إدعاء صعق كهربائي.

وبالانتقال والفحص، أفاد كل من شقيق المتوفى "حمادة"، 45 عامًا، عامل، والمقيم بذات الناحية، و"بدوي ص. ص. ع"، 40 عامًا، تاجر، وصاحب المنزل محل الواقعة.

بأن المتوفي كان يقوم بأعمال هدم بمنزل الثاني، وأثناء العمل لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية، ما أدى إلى صعقه ووفاته في الحال.

وأكد الشاهدان أنه لا توجد شبهة جنائية، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الوفاة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بواسطة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "صدمة عصبية" نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد إصابات ظاهرية أو علامات تدل على وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.