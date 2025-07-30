تفاصيل تحقيقات النيابة مع رمضان صبحي.. والعقوبة المنتظرة حال إدانته |فيديو

كشف محمود الجارحي، رئيس قطاع الحوادث والقضايا بجريدة الوطن، تفاصيل التحقيقات التي جرت مع رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، في مقر نيابة أبو النمرس، بعد القبض عليه في مطار القاهرة، وتفاصيل إخلاء سبيل اللاعب بكفالة قدرها 100 ألف جنيه.

وقال "الجارجي"، خلال مداخلة مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «بحسب ما ورد في التحقيقات أن اللاعب أنكر هذه التهمة، وأنه لا يعرف هذا الشخص وأبلغ بأنه لا يعلم أي إخطارات من النيابة بالتحقيقات من قبل».

وأضاف “الجارحي” أن الشخص الذي انتحل صفة رمضان صبحي لا يزال محبوسًا حتى الآن وهو ينفذ قرارًا بالحبس في الوقت الحالي.

وذكر “الجارحي” أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن اتهام رمضان صبحي، والقضية لا تزال قيد التحقيق.

وتحدث “الجارحي” عن أن رمضان صبحي يمكن أنه يمارس عمله بشكل عادي لأنه تم إخلاء سبيله على ذمة القضية.

وحول مدة التقاضي في المحكمة في قضية رمضان صبحي، قال محمود الجارحي: «القضية لن تمضي وقتًا طويلًا في المحكمة، لأن هذه النوعية من القضايا يتم إصدار فيها حكم بشكل سريع».

وأضاف أن التهمة المنسوبة لرمضان صبحي إذا ثبت إدانته فيها يمكن أن تصل مدة الحبس فيها من سنة لسنتين.