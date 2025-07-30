قرار من النيابة العامة بشأن شاب سقط من أعلى عقار بأكتوبر

صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثة شاب سقط من أعلى عقار بمدينة ٦ أكتوبر ليلقى مصرعه في الحال.

وطلبت النيابة التحري حول ملابسات الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

ولقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته بعد سقوطه من علو في منطقة أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي ضباط مباحث أول أكتوبر اخطارا من غرفة النجدة بمصرع شاب سقط من علو، علي الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بنزيف داخلي وكسور في أماكن متفرقة.

بعمل التحريات تبين أن الشاب سقط من علو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.