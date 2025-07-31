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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص سيارة كهربائية في العالم .. تحديث جيلي EX5 بمدى أكبر وأسعار أقل

أخبار السيارات
أخبار السيارات
إبراهيم القادري

نشر موقع صدى البلد أخباراً عن السيارات. ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

كشفت شركة جيلي، العلامة الأساسية لمجموعة Geely الصينية، عن تحديث مبكر لطراز EX5 الكهربائي، الذي طرح لأول مرة في مايو 2024.

أصدرت شركة بايك آركفوكس صورًا رسمية لسيارتها الكهربائية الجديدة T1 من فئة الهاتشباك الصغيرة A0، ويتوقع أن تطرح أركفوكس بسعر يبدأ من 70,000 يوان، أي نحو 10,000 دولار أمريكي، في محاولة لجذب المستهلكين الباحثين عن سيارة كهربائية ميسورة التكلفة.

في مفاجأة غير متوقعة، لم تتصدّر سيارة Tesla Model Y أو حتى BYD Seagull مبيعات سوق السيارات في الصين خلال النصف الأول من عام 2025، بل كانت سيارة Geely Xingyuan، المعروفة أيضًا باسم Star Wish، هي من نالت هذا اللقب.

تضم سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.


 

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