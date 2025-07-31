مفاجآت البنوك في أغسطس.. 5 خدمات مجانية لجميع العملاء

تستعد البنوك في مصر، وعددها 36 بنكًا، لبدء فعاليات احتفالية الشباب اعتبارًا من الأحد 3 أغسطس وحتى 15 أغسطس المقبل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بـ"اليوم العالمي للشباب"، حيث ستقدم خلالها مجموعة من المنتجات والخدمات البنكية مجانًا للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري في إطار خطته لتعزيز الشمول المالي في البلاد.

حزمة خدمات مجانية تقدمها البنوك

ضمن فعاليات الشمول المالي، ستقوم البنوك بتقديم مجموعة من الخدمات البنكية للمواطنين مجانًا وبدون أي رسوم، بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء، خاصة فئة الشباب. وتشمل الخدمات المقدمة ما يلي:

فتح حسابات بنكية مجانًا دون حد أدنى للرصيد إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا دون رسوم إصدار البطاقات المدينة مجانًا إطلاق المحافظ الإلكترونية للعملاء الجدد تقديم خدمات الإنترنت والموبايل البنكي

فتح حسابات دون شروط مالية

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تسهيل الحصول على الخدمات، حيث سيتمكن المواطنون من فتح الحسابات البنكية دون الحاجة إلى إيداع حد أدنى، في خطوة تستهدف إزالة الحواجز أمام الفئات غير المتعاملة مع القطاع البنكي ، خاصة الشباب، والطلاب، والفئات المجتمعية غير الرسمية.

البطاقات والمحافظ الإلكترونية

تشمل المبادرة أيضًا إصدار بطاقات مدفوعة مقدمة وبطاقات خصم مباشر مجانًا، فضلًا عن فتح المحافظ الرقمية التي تتيح للمواطنين إمكانية الدفع الإلكتروني، وإجراء التحويلات المالية، وسداد الفواتير من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، وذلك ضمن جهود التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

شراكات لتعزيز الشمول المالي

وتستند الفعاليات إلى شراكات قوية بين البنك المركزي المصري والعديد من الجهات الرسمية، أبرزها وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، بهدف تعزيز ثقافة الادخار، وزيادة وعي فئات المجتمع بأهمية التعامل مع البنوك، وتحقيق الشمول المالي المستدام، خاصة في المناطق الأقل وصولًا إلى الخدمات البنكية.

الإشراف الكامل من البنك المركزي المصري

تقام هذه المبادرات تحت إشراف كامل من البنك المركزي المصري، الذي يحرص على متابعة تنفيذ البنوك لتعليماته المتعلقة بتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية، مع التأكيد على أهمية التوعية ونشر المعرفة المالية بين المواطنين، لا سيما فئة الشباب التي تمثل النسبة الأكبر من سكان مصر.

جدول فعاليات الشمول المالي خلال 2025

تشكل احتفالية الشباب واحدة من عدة مناسبات مقررة ضمن خطة الشمول المالي لعام 2025، والتي تشمل:

احتفالية اليوم العالمي للمرأ (من 8-31 مارس)

اليوم العربي للشمول المالي (من 1 إلى 30 أبريل)

اليوم العالمي للشباب (من 1 إلى 15 أغسطس)

احتفالية عيد الفلاح (من 1 إلى 15 سبتمبر)

احتفالية اليوم العالمي للادخار من (15 إلى 31 أكتوبر)

احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم (من 1 إلى 15 ديسمبر)

وذلك بغرض الوصول لأكبر عدد من المواطنين والفئات المستهدفة.

ويؤكد البنك المركزي أن هذه المناسبات تمثل فرصًا استراتيجية لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع البنكي ، والوصول إلى الفئات غير المشمولة ماليًا.