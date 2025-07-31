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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حلمي عبد الباقي: لا مكان لمروجي الخمور و الألفاظ السوقية في نقابة الموسيقيين

حلمى عبد الباقى
حلمى عبد الباقى
علي مكي

أكد الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة لن تسمح مطلقًا بوجود أي شخص يروّج للانحلال أو يستخدم ألفاظًا خارجة عن قيم وتقاليد المجتمع المصري، مشددًا على أن "من يروّج للخمور والألفاظ السوقية لا مكان له بيننا".

وأوضح عبد الباقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن النقابة قامت مؤخرًا باتخاذ عدد من القرارات الحاسمة، من بينها شطب 3 من مؤدي المهرجانات، والتحقيق مع كل من رضا البحراوي ومحمود الليثي، بالإضافة إلى إيقاف مؤقت للمطرب راغب علامة لحين حضوره للنقابة وشرح ملابسات حفل أثار جدلاً.

وأشار عبد الباقي إلى أن النقابة تتعرض لانتقادات مستمرة من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ممارسات لا تمت للفن بصلة، يقوم بها أشخاص ليسوا أعضاء رسميين في النقابة، قائلاً: "بعض هؤلاء لا يحملون حتى تصاريح للغناء، ومع ذلك نجد أنفسنا في مرمى الهجوم وكأننا مسؤولون عن تجاوزاتهم، رغم أننا نحاسب كل من يعمل تحت مظلتنا القانونية".

وتابع: "للأسف، دخلت بيوتنا في الآونة الأخيرة كلمات لا تليق، وعبارات تفتقر لأي قيمة فنية أو أدبية هذا النوع من الأغاني لا يمثل الفن، بل يمثل انهيارًا للذوق العام وتشويهًا لسمعة مصر الفنية".

وأكد عبد الباقي أن الفن ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل هو قوة ناعمة تحمل رسالة ومسؤولية، مضيفًا: "حين يصبح الجهل والابتذال هو ما يُروج له باعتباره فنًا، فنحن نواجه خطرًا حقيقيًا على وعي الأجيال القادمة دور النقابة هو أن تقف سدًا منيعًا ضد هذا الانهيار الأخلاقي والثقافي."

وعن واقعة راغب علامة، قال عبد الباقي: "القرار الذي اتخذه النقيب مصطفى كامل كان مؤقتًا لحين الاستماع إلى وجهة نظر الفنان، الذي نكنّ له كل التقدير، لكن مبدأنا واضح: لا مجاملات، ولا استثناءات، وجميع الفنانين أمام النقابة سواء."

وختم عبد الباقي رسالته بقوله: "لكل من يلتزم بقيم الفن وأخلاقياته، نقول: مرحبًا بك. أما من يرى أن الشهرة تمر عبر بوابة الإسفاف والإيحاءات، فالنقابة ليست مكانًا له، ولن تكون."

حلنى عبد الباقى نقابة الموسيقيين الخمور

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