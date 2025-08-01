نشرة المرأة والمنوعات| القهوة تساعد مرضى السكري على التعافي بشروط.. وكواليس القبض على أم مكة بمدينة الإنتاج الإعلامي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

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