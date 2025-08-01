أمانة المصريين بالخارج بمستقبل وطن تتابع أعمال تصويت الجاليات للشيوخ

تواصل أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، متابعة انتخابات مجلس الشيوخ ، مع أعضاء الأمانة في عدد من الدول العربية والأوروبية ، ذلك تنفيذا لتوجيهات ومتابعة الأمين العام للحزب النائب احمد عبدالجواد .

وأكد الدكتور محمود حسين ، امين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن هناك إقبال من قبل الناخبين في عدد من الدول العربية ، مؤكدا أن أعضاء أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن ، قاموا بحملات توعية كبيرة بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي تأتي في توقيت مهم من عمر الوطن ، في ظل المؤتمرات التي تحاك ضد الدولة المصرية .

واوضح النائب محمود حسين ، أن السفارة المصرية بالكويت شهدت إقبالا من قبل الناخبين وكذلك السفارة المصرية في السعودية حيث يوجد كتلة تصويتية كبيرة في تلك الدول ، مؤكدا أن هناك اجتماعات متواصلة مع أعضاء الأمانة عبر برنامج زووم لمتابعة سير العملية الانتخابية ، والاطمئنان علي توافر كافة الإمكانيات التى تساعد الناخبين علي الإدلاء بصوتهم.