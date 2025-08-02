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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الخزانة الأميركية: لدينا "مقومات لإبرام اتفاق" مع الصين

الولايات المتحدة الاميريكة
الولايات المتحدة الاميريكة
وكالات

قال وزير الخزانة الاميركية سكوت بيسنت، يوم الجمعة أول أغسطس/ آب، إنه يعتقد أن واشنطن لديها مقومات لإبرام اتفاق مع الصين وإنه "متفائل" بما هو قادم.

وأضاف في منشور على إكس تم حذفه لاحقاً "دفعت مفاوضات هذا الأسبوع في ستوكهولم محادثاتنا مع الصين قدماً، وأعتقد أن لدينا مقومات لإبرام اتفاق يعود بالنفع على البلدين العظيمين".

وتابع "أنا متفائل بشأن ما هو قادم".

وكتب بيسنت "شهد الأسبوعان الماضيان تقدماً تاريخياً حققه الرئيس الأميركي @POTUS في علاقاتنا مع اليابان وكوريا الجنوبية والصين".

وتابع "قد مثّلت هذه التطورات نجاحاً كبيراً في جهودنا الرامية إلى إعادة التوازن إلى التجارة العالمية، ولتحقيق أجندة الرئيس ترامب التجارية "أميركا أولًا" في جميع أنحاء العالم". 


يأتي تصريح بيسنت بعد مفاوضات بين الولايات المتحدة والصين عقدت على مدار يومين في مدينة ستوكهولم السويدية بهدف تخفيف حدة التوترات بشأن الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتنتهي المهلة التي حددتها الولايات المتحدة للصين ورفعت خلالها تطبيق الرسوم الجمركية المرتفعة في 12 أغسطس/ آب، والتي تهدف للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية بين الجانبين، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية مرتفعة ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة بعد تصعيد استمر لأسابيع.

سكوت بيسنت الخزانة الأميركي الصين

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