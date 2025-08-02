أحمد موسى: قناطر ديروط الجديدة مشروع قومي.. والقناطر القديمة ستكون مزارا سياحيا

علق الإعلامي أحمد موسى، على تفقد هاني سويلم وزير الموارد المالية والري، لـ قناطر ديروط الجديدة بأسيوط.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "إنشاء قناطر ديروط الجديدة في أسيوط مشروع قومي ضخم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "قناطر ديروط القديمة عمرها 153 سنة، وأصبحت تابعة لهيئة الآثار".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "قناطر ديروط القديمة سيتم إغلاقها وستكون مزارا سياحيا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن: "قناطر ديروط الجديدة في أسيوط هي حنفية المياه لـ 5 محافظات على مستوى الجمهورية".