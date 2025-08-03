إمبابي: الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات تقدم تسهيلات فى عملية الاقتراع

أكد الكاتب الصحفى أحمد إمبابى رئيس تحرير مجلة وبوابة روزاليوسف، أن حث المواطنين على المشاركة الإيجابية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 مسؤولية جهات كثيرة، لافتا إلى أن الدولة والهيئة الوطنية للإنتخابات تقدم تسهيلات فى الانتخابات.

وأضاف أحمد إمبابى خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الإنتخابات تجريها الدولة المصرية كاستحقاق دستورى لإنتخابات مجلس الشيوخ فى موعدها فى وقت يشهد الإقليم اضطرابات وصراعات، بل إن هناك دول جوار لم تشهد أى إنتخابات أو استحقاق إنتخابى على مدى 15 عاما.

ولفت أحمد إمبابى إلى أن إجراء الدولة المصرية للإستحقاقات الإنتخابية والدستورية فى موعدها إنما هو يعكس حجم الإستقرار فى النظام السياسى المصرى الداخلى، وهذا هو الاستحقاق التاسع الذى تجريه الدولة على مدى العشر سنوات الماضية.

تابع أحمد إمبابى، هناك إهتمام من الدولة المصرية على عقد الإستحقاقات وهو ما يؤكد قوة المؤسسات الدستورية فى الدولة، وبالتالى السياق الذى تجرى فيه هذه الإنتخابات رسالة يجب أن نقدمها جميعا بأن الدولة المصرية تواجه كل التحديات.