بحضور الأنبا نوفير .. افتتاح كنيسة جديدة في سياتل | صور

احتفلت منطقة الأرشيديوسس (شمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية) بافتتاح كنيسة جديدة في مدينة سياتل، على اسم الشهيد أبي سيفين والشهيدة دميانة، وذلك بعد شراء الأرض التي تبنى عليها الكنيسة.

افتتاح كنيسة جديدة

وشارك في الافتتاح إلى جانب القمص أنطونيوس باقي وكيل المقر البابوي لمنطقة الأرشيديوسس، والقس دانيال ذكي كاهن الكنيسة، نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر، الذي يزور الأرشيديوسس حاليًا.

وصلى نيافته أول قداس في الكنيسة الجديدة في تذكار تدشين أول كنيسة على اسم الشهيد أبي سيفين بقيصرية الكبادوك، وخلاله رسم ٢٢ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتب إبصالتس وأغنسطس وإيبذياكون.