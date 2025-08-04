وزير الخارجية: مصر ستتخذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن مصر ستتخذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وشدد وزير الخارجية، على أن مياه النيل هى قضية وجودية بالنسبة لمصر.

وفي وقت سابق، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، في عنتيبى، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وذلك خلال الزيارة الرسمية لجمهورية أوغندا.

ونقل الوزير عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية لأخيه الرئيس يوري موسيفيني، مؤكدا الاعتزاز بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتي تستند على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي تحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين مؤخرا، وهو ما انعكس في زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى خلال الفترة الماضية.