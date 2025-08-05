شوبير يكشف عن شرط ديانج للموافقة على التجديد للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف أليو ديانج لاعب وسط الأهلي من تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية أن اللاعب لا يمانع تمديد عقده، لكن بشرط الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي مع الفريق، مشددا إن ديانج يشعر بأن عامين من مسيرته ضاعا دون استفادة حقيقية؛ إذ قضى الأول على دكة البدلاء، بينما خرج في الآخر على سبيل الإعارة إلى الدوري السعودي.

وأضاف “ديانج يرى أن اللعب بشكل أساسي مع الأهلي، هو الطريق الوحيد للعودة إلى صفوف منتخب مالي، وإذا حصل على هذه الفرصة، فلن تكون لديه أي مشكلة في تمديد عقده مع النادي”