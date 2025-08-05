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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

1470 محضراً لمخالفات بالمخابز والأسواق ببني سويف

حملة ببني سويف
حملة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج ،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين ،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

 

جاء ذلك خلال مناقشته،للتقرير الشهري لمديرية التموين والتجارة الداخلية،وتضمن الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال شهر يوليو 2025" ،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن للحصول على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

 

وتضمن التقرير، الذي أعده محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة"التي يبلغ عددها 1292مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 350 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.

 

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 1470 محضر وتقرير مخالفة تموينية منها:  870 محضراً لمخالفات بالمخابز ، بواقع: 221نقص الوزن، 165لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 91 عدم إعطاء بون صرف، 133 لتدني مستوى النظافة،20 محضر لعدم وجود ميزان، 84محضراً للتصرف في الحصة، 127 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 29 عدم الاحتفاظ بالسجلات.

 

فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 600محضرا منها : 137 محضراً لعدم حمل شهادات صحية،152 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، 20 محضر للذبح خارج المجازر،10محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش،10 محاضر لإدارة منشآت بدون ترخيص،97 محضرلحيازة سلع مجهولة المصدر، 13 محضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية و4محاضر للبيع سلع بأزيد من السعر، و16 محضر لتجميع مواد بترولية،20 محاضر لتجميع دقيق بلدي، 101 مخالفة تعليمات.

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