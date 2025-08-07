قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نقيب المهن التمثيلية عن ضبط عدد من التيك توكرز: لا يجب ترك مصر لأشخاص يفسدونها

أشرف زكي
أشرف زكي
وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، التحية لـ الدولة، وأشاد بالمجهود العظيم الذي يتم من أجهزة الدولة لضبط صناع المحتوى الذين ينشرون محتويات غير مناسبة.

وقال نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، إن التيك توكرز ينشرون أشياءً مخالفة، وأكد أن  مصر دولة كبيرة جدا جدا وأنه يحب مصر وغيور على مصر، وأن مصر هي العظمة وهوليوود الشرق ويجب أن تتم المحافظة عليها من الأعداء.

وأضاف أنه لا يجب ترك مصر لأشخاص يفسدونها ويخربونها، مستنكرًا مثل هذه السلوكيات التي تحمل إساءة كبيرة، وأن لديه ثقة كبيرة في الدولة المصرية.

وفي وقت سابق، علق الفنان محمد هنيدي على أزمة مشاهير التيكتوك الذى أثارت ضجة خلال الفترة الماضية، وتم القبض على عدد كبير منهم.

وكتب محمد هنيدي تعليقا على لايف للإعلامي محمود سعد ، جاء فيه: "محمود حبيبي المشكلة مش الذوق العام ولا فكرة تدخل الدولة، المشكلة أعمق بكتير، وهي إن نوع معين من المحتوى "الشعبوي"، اللي فيه حوار شعبي، شوية شتيمة، شوية إيحاءات جنسية، بقى بيعجب شرائح كبيرة جدًا من الناس.. بصراحة حتى إحنا ممكن نوقف ونتفرج كفضول، الناس دي بقت مصدر جذب أكتر من السينما والتليفزيون، ومع كل لايك ومشاهدة بيطلع ناس تانية تسيب شغلها وتقول أنا كمان هعمل ده، في الأول بيبدأ لايف بسيط، ومع الوقت ومع قلة الفلوس الناس دي تبدأ تزود في الانحدار علشان تجيب مشاهدات، والكارثة.. الجمهور موجود".

وعن شهرة نجوم التيكتوك، قال هنيدي: "تيك توك بقى المنصة الأولى في الشرق الأوسط ومصر، لو نزلت مول هتلاقي 70% من الناس عارفين التيكتوكرز واحد واحد، بقى عندنا نجوم بيعملوا إعلانات، وبيتكرموا، وبيتصوروا في كل مهرجان، النتيجة؟ العقل الجمعي للمجتمع بيتغيّر، الجيل الجديد بقى شايف إن ده هو "الصح"، وده هو النجاح".

واختتم محمد هنيدي تعليقه قائلا: “ناس كتير، رغم إنها مش قادرة تعمل زيه، لكن بتحس بإحباط، واحد بيشقى 12 ساعة والتاني بيشتم أهله وبيقول لفظ خارج بيكسب أكتر منه بـ 10 مرات، أنا مش مع المنع، بس صعب ننفي إن في خلل كبير، خلل بيمسّ العقول، والوعي، وشكل المجتمع نفسه، التأثير حقيقي، وخطر جدًا على أجيال كاملة”.

